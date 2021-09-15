Лукашенко дал характеристику политике Запада

Президент Белоруссии на саммите организации договора о коллективной безопасности рассказал, что есть члены международного сообщества, которые нарушают нормы международного права. По его мнению, деятельность США и Запада в целом приводит к дестабилизации ситуации в разных точках мира. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер охарактеризовал международную ситуацию как удручающую. По его словам, везде растут оборонные бюджеты и система контроля оборота вооружений деградировала и некоторые пользуются этим, для решения своих эгоистичных целей. Он считает, что США стоит отказаться от принципа «экспорта демократии», так как это приводит к непредсказуемым последствиям.

Какие это ценности и какая демократия, мы недавно увидели на примере Афганистана, да и не только, — заявил президент.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, на каких условиях будут восстановлены связи с Западом. Он отметил, что Белоруссия готова к диалогу, но пока Евросоюз и США не сняли санкции, ни о каких переговорах речи быть не может. Тем не менее, по его словам, санкции оказались бесполезными и экономика страны никак их не почувствовала.