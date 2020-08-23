Лукашенко назвал разбежавшимися крысами участников протеста

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, пролетая на вертолёте над Минском, презрительно отозвался о протестующих.

Как крысы разбежались, — сказал Лукашенко в адрес митингующих.

В видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первого», Лукашенко летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.

Белорусские Telegram-каналы также заметили, что одним из сопровождавших Лукашенко на видео был его сын Николай.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко прилетел на вертолёте ко Дворцу Независимости в Минске. Едва сойдя с трапа глава Белоруссии, поинтересовался протестующими. При этом он держал в руках автомат без рожка.