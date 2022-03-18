Лукашенко назвал распад СССР причиной множества конфликтов в мире

Распад СССР стал причиной многих конфликтов в мире, которые развернулись из-за господства США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Белорусский лидер считает, что во времена Советского Союза западные страны должны были считаться с позицией СССР. Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.

Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире. Всяких. Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позицией Советского Союза. Да и с Японией у нас были хорошие, дружеские отношения, несмотря на существование различного рода проблем, — заявил Лукашенко.

По его словам, раньше мировое устройство было многополярным и «один полюс уравновешивал другой». Лукашенко считает, что Соединённые Штаты добились монополизации нашей планеты, что повлияло на текущую обстановку в мире.

Ранее Лукашенко назвал Минск единственной поддержкой России. По словам белорусского лидера, все остальные страны находятся в стороне от конфликта, сохраняя нейтралитет. Помимо этого, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия «волею судеб» оказались в одинаковом положении. Президент от лица белорусского народа также заявил, что он не допустит предательства по отношению к русскому человеку.