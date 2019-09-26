https://static.news.ru/photo/16ad055a-e066-11e9-8669-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бывший коллега из Украины Виктор Янукович допустил много ошибок, когда возглавлял страну. По его словам, эти действия были неприемлемы, особенно у славянских народов.

Он отметил, что некоторые решения политика были несовместимы с президентством, передаёт БелТА .

У тебя не должно быть приближённых. Твои дети и ты ни в коем случае не должны заниматься бизнесом. У тебя не должны быть карманы набиты деньгами, потому что деньги довлеют, и ты забываешь о том, что ты глава государства, — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что повышение цен на российский газ очень обидело Януковича, и это привело к резкому развороту политики в сторону Запада и Европейского союза.

Он (Янукович — прим. News.ru) очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: «Слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили?» Вот это была не первая, но значительная уже трещина, — поделился белорусский лидер.

Он добавил, что Киев мог решить все разногласия с Москвой, но «заинтересованные силы» воспользовались положением.

При этом Лукашенко не считает, что Янукович был предателем Украины и пророссийским политиком.

Ранее News.ru писал, что Янукович, смещённый с должности в 2014 году, готовится вернуться на родину. Это необходимо для его участия в судебных заседаниях по делу о госизмене.