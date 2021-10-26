Лукашенко назвал неэффективной мерой ношение масок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не был против масок, но не будет никого заставлять носить их. Он считает, что «культура их использования есть только у врачей, а для остальных граждан подобная мера неэффективна». Об этом говорится на официальном сайте белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что оппозиция стала называть его ковид-диссидентом, однако он никогда не запрещал ношение масок и не заявлял, что их не надо носить.

Никогда не был против ношения масок, но культура их использования есть только у врачей. <...> Моё железное требование — никого не заставлять, — подчеркнул Лукашенко.

Минздрав Белоруссии 20 сентября заявил о четвёртой волне COVID-19 в республике. Поликлиники и больницы были переведены на усиленный режим работы. 18 октября Минздрав Белоруссии постановил приостановить оказание плановой медпомощи в поликлиниках.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Белоруссии внесло поправки в постановление о санитарно-противоэпидемических мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса. Ношение масок в общественном транспорте и публичных местах перестало быть обязательным, отметили в ведомстве. За три дня до этого президент страны Александр Лукашенко раскритиковал обязательное ношение масок.