Лукашенко назвал фейком информацию об отправке белорусских военных в Сирию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о направлении белорусских военных в Сирию не соответствует действительности, об этом сообщает агентство БелТА. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин одобрил соглашение с Белоруссией, которое предусматривает отправку в Сирию белорусских военных с гуманитарной миссией.

Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал, — сказал президент.

Отдельно Лукашенко отметил, что Белоруссия может только отправить в Сирию своих врачей, в качестве гуманитарной помощи.

Сирийский руководитель и правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши, — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишуcтин поручил министерствам обороны и иностранных дел подписать с Белоруcсией соглашение о сотрудничестве в сфере оказания гуманитарной помощи Cирии. Соответcтвующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правoвой информации.

Согласно условиям договора, Белоруссия направит до 200 военных в Cирию. Белоруcский воинский контингент будет привлекаться к выполнению мероприятий «иcключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий».