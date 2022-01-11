Лукашенко надел толстовку с надписью «Раздевайся и работай»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надел толстовку с собственной цитатой: «Раздевайся и работай». Фотографию опубликовал Telegram-канал «Пул первого». На ней изображён Лукашенко в худи. Он смотрит на документы, а рядом на столе лежит его шпиц.

Первый готовится к мероприятию, — гласит подпись авторов канала.

В 2021 году Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы. Первый магазин одежды с цитатами белорусского лидера открылся в Минске 21 декабря.

Ранее Лукашенко предложил протестующим в Казахстане извиниться перед военными и договориться с властью. «Надо пойти, встать на колени, извиниться перед военными», — призвал он.

В декабре Лукашенко дал оценку репреcсиям, которые происходили в годы правления советского лидера Иосифа Сталина. На совещании по противодействию санкционным мерам он заявил, что cейчас не должно быть таких «перегибов» и «накатов».