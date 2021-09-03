Лукашенко на встрече с Путиным обсудит нефтяную сферу

Фото: president.gov.by

Власти Киева демонтировали памятный знак, посвящённый дружбе украинской столицы и Москвы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Киевской рады Алина Михайлова.

Она отметила, что памятник находится на хранении в Голосеевской районной администрации, а в будущем его поместят в «музей тоталитаризма». Никакой дружбы. Всё, забудьте. И даже не мечтайте о ней, —...