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Лукашенко на встрече с Путиным обсудит нефтяную сферу

12:10, 06 сентября 2021
Лукашенко на встрече с Путиным обсудит нефтяную сферу Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным может затронуть ряд вопросов, касающихся нефтяной сферы. Как отмечает БелТА, об этом лидер республики сообщил, принимая с докладом генерального директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова.

Вы, конечно, молодцы, что развернулись в России. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим, — сказал Лукашенко.

По его словам, власти готовы оказать поддержку и рассмотреть имеющиеся предложения в вопросах добычи нефти.

23 августа российский президент провёл телефонные переговоры с Лукашенко по итогам заседания ОДКБ. Речь шла о ситуации в Афганистане, которую обсуждал комитет. Главы государств обменялись мнениями по итогам заседания и условились о графике дальнейших контактов, а также обсудили экономическую составляющую взаимоотношений России и Белоруссии.

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