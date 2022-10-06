Лукашенко: мы стоим перед атакой тактическим ядерным оружием Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия стоит перед угрозой атаки с применением тактического ядерного оружия, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с правительством, отрывок которого показал телеканал СТВ. По его словам, необходимо принять меры в области безопасности, так как подобным оружием Белоруссия не располагает. Так он отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что страна рассматривает возможность размещения на своей территории американского ядерного оружия.

Вчера уже Дуда заявил... Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо принимать меры. У нас его нет, — сказал Лукашенко.

При этом президент заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным затронул вопрос возможного размещения в Польше ядерного оружия.

Ранее Дуда заявил, что Варшава обсуждает с США вопрос присоединения к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного арсенала. По его словам, проблема заключается в том, что в стране нет ядерного оружия и нет никаких признаков того, что удастся получить его. Дуда заметил, что эта тема открыта.

Лукашенко ранее заявил, что страны НАТО наращивают военные силы на границе с Белоруссией. По его данным, сейчас в Европе содержатся 35 тысяч солдат Альянса, из которых 25 тысяч находятся в приграничных с Белоруссией государствах. Наибольшая активность по мобилизации сил исходит из Польши.