Лукашенко: Минск доволен ценообразованием на газ на ближайшие три года

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Цена на российский газ для Минска на следующий год — фиксированная и выгодная, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства добавил, что Москва очень сильно помогает в этом плане. Белорусский лидер выразил свое удовлетворение ценообразованием на ближайшие три года, передает РИА Новости.

Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане. Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года, — сказал Лукашенко.

Он при этом добавил, что в ходе переговоров с российским коллегой у сторон появились новые темы для обсуждения в области поставок газа, но Лукашенко не стал уточнять о чем идет речь.

Намерение Рима полностью отказаться от российского газа ранее подтвердил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Дипломат при этом добавил, что итальянские власти не выступают против создания газового хаба в Турции. В правительстве отметили, что вдвое сократили долю российского газа в импорте природного газа. Поставки из России обеспечивали до 40% всей потребности Италии в энергоресурсе.

Глава МИД Италии при этом не указал, откуда страна возьмет недостающие 20% от общего объема потребления газа в случае полного прекращения поставок из России. Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что газовый хаб в Турции сможет заменить утраченный объем транзита голубого топлива через «Северный поток».