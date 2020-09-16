Лукашенко лишил дипломатического ранга Латушко и бывшего посла в Словакии

https://static.news.ru/photo/155dcd1c-f855-11ea-ad1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду лишил дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко. Кроме того, был лишён ранга бывший посол республики в Словакии Игорь Лещеня.

Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную, дипломатическую, службу, — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что Лукашенко также отправил в отставку посла республики в Латвии Василия Марковича. Он также лишён дипломатического ранга. Ранее президент Белоруссии освободил посла республики в Испании Павла Пустового от должности.

Как писал NEWS.ru, Лещеня стал первым из глав дипломатических миссий республики, кто публично заявил о поддержке участников акций протеста в стране. Он записал видеообращение, в котором выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями».