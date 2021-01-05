Лукашенко избрали делегатом на Всебелорусское собрание

https://static.news.ru/photo/87608d5e-5035-11eb-9d12-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС) от города Могилёва. Об этом сообщил Тelegram-канал «Пул первого».

ВНС должно пройти 11–12 февраля 2021 года. По традиции на ВНС подведут итоги последних пяти лет, что удалось сделать, а что нет и каковы причины неудач. Кроме того, предстоит обсудить программу социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы, рассмотреть механизмы, способные обеспечить рост ВВП и сохранить сам принцип социального государства в непростых условиях.

По словам белорусского лидера, ВНС пока не является конституционным органом и неизвестно, станет ли оно таковым. Но он напомнил, что цель собрания заключается вовсе не в конституционных реформах.

Лукашенко отвергает слухи о том, что он хочет использовать ВНС для того, чтобы как можно дольше оставаться у власти. Он подчеркнул, что ему для этого не нужно собрание.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко намерен осуществить конституционную реформу, чтобы назначить себе номинального преемника, но на деле сохранить власть в своих руках. Такого мнения придерживается политолог Андрей Елисеев.

По его мнению, если Лукашенко официально покинет пост, то власть будет передана главе Совета Республики, а не премьер-министру, который должен занять должность согласно действующему законодательству. Таким образом, номинальным президентом станет Наталья Кочанова, кандидатура которой, по мнению Елисеева, наиболее удобна для Лукашенко. Эксперт полагает, что на ВНС будет принята новая конституция, после чего Лукашенко уйдёт с президентского поста и возглавит ВНС.