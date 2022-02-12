Лукашенко исключил причастность Минска к обострению отношений с Киевом

Минск не причастен к обострению отношений с Киевом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Как сообщает БелТа, белорусский лидер также отметил, что проводит ясную и понятную для украинского народа политику.

Мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина никогда не станет вступать в военный конфликт с его страной, поскольку «там некому будет против нас воевать». Если война начнётся, то она продлится три-четыре дня. По мнению белорусского лидера, страны Запада понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.

Лидер государства заявил, что война возможна в двух случаях. Если против государства будет совершена агрессия, на её территорию прибудут сотни тысяч российских военных. Он добавил, что в случае нападения на союзника — Россию — Белоруссия будет действовать в рамках союзных договорённостей.