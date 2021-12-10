Лукашенко и Назарбаев пригласили Азербайджан в ЕАЭС

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил начать переговоры с Азербайджаном о вступлении республики в ЕАЭС. Как заявил политик в ходе своей речи на заседании Высшего евразийского экономического совета, он приветствует налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном «после многолетней размолвки». Данную инициативу поддержал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. Я думаю, все мы так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем, — сказал Назарбаев.

По его словам, на данное решение Баку должен вдохновить опыт Узбекистана, который «немало выиграл» от статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Лукашенко согласился с этим предложением. Он также заявил о важности со следующего года проводить встречи в очном формате. По его мнению, это необходимо для быстрого реагирования на серьёзные вызовы, «которые нам постоянно подбрасывает жизнь».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает необходимым увеличить долю расчётов в национальных валютах в торговле между странами ЕАЭС. По его словам, важным аспектом евразийской интеграции и одним из главных критериев взаимодействия ЕАЭС должно стать развитие внутреннего рынка союза.