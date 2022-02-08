Лукашенко готов разоблачить российских олигархов

Президент Белоруссии всегда начинает свои демарши с громких, впоследствии часто ничем особо не подтверждённых заявлений. Вот и на этот раз он объявил, видимо, без предварительных консультаций с Кремлём, о скором обнародовании подробного доклада о связи российских крупных бизнесменов с белорусской оппозицией, которая, дескать, получала из России значительные суммы на свою подрывную деятельность. Самое примечательное, что в Москве, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот документ не получали, а потому и не в курсе каких-либо подробностей.

Впрочем, можно с уверенностью предположить, что прежде всего в таком особом докладе будет фигурировать Дмитрий Мазепин, выходец из Белоруссии, а ныне владелец «Уралхима» и «Уралкалия», у которого с Лукашенко давние и серьёзные личные противоречия. И это неудивительно, поскольку речь идёт о таком дорогом сырье, как калий — главном экспортном продукте самой Белоруссии.

Ещё в августе 2013 года в Минске был неожиданно арестован Владислав Баумгертнер, гендиректор «Уралкалия», прибывший в белорусскую столицу по официальному приглашению премьера. Ясно было, что Батька собирался таким образом оказать давление на российскую корпорацию, которая вышла из состава единого трейдера, осуществлявшего экспортные поставки продукта «Уралкалия» и «Беларуськалия». Тогда же Лукашенко призывал близкого к нему бизнесмена Михаила Гуцериева приобрести долю в «Уралкалии». Но в российскую корпорацию в тот момент пришли Дмитрий Мазепин и Михаил Прохоров, и рычага прямого воздействия на российского конкурента у Лукашенко не появилось

Дмитрий Мазепин kremlin.ru

Кстати, первым о якобы поддержке российским бизнесом уличных минских протестов публично заявил перековавшийся оппозиционер Роман Протасевич, который фамилий конкретных не назвал, но рассказал, что оппозиционный канал NEXTA финансировал олигарх, связанный с Уралом и поставками минерального сырья. Как говорится, имени уже можно было не называть.

Отчего же Александр Григорьевич вдруг решил достать из рукава эту «карту»? Толчком могла послужить недавняя личная встреча Владимира Путина с Дмитрием Мазепиным, что ныне свидетельствует о высокой степени доверия. Такой контакт не прошёл незамеченным. И Лукашенко не зря упомянул, что некоторых из олигархов, связанных с белорусской оппозицией, даже принимает российский президент. Но это всё-таки частный случай.

Скорее всего, Лукашенко волнуется, что после подписания серии договоров о качественном углублении экономической интеграции придётся пойти на уступки и согласиться наконец на допуск в республику российского промышленного капитала. А этому, казалось бы, логичному процессу Батька сопротивляется отчаянно. Не по нутру ему и объединения МАЗа с КамАЗом («Ну что они могут нам дать? Технологии, новые рынки — нет!»). А тем более тесная кооперация попавшего под серьёзные санкции «Беларуськалия» с российскими партнёрами. Притом, что сейчас поставки белорусского сырья в Европу под большим вопросом. И даже вывозить то, что ещё можно, придётся через российские порты.

А потому не исключено, что Батька решил нанести превентивный удар, доказывая, что не может его страна сотрудничать с людьми, подрывающими якобы его режим. Сама белорусская власть, скорее, пойдёт на передачу пилотных предприятий китайским партнёрам, с которыми Минск откровенно заигрывает, чем откроет ворота для российского бизнеса. Игра продолжается. Мало договоры подписать. В случае с Лукашенко надо ещё и продавливать их реализацию.