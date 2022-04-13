Лукашенко: Белоруссию не напрягают расчёты в российских рублях

Минск «не напрягает» рассчитываться за энергоносители в российских рублях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. По словам главы государства, которые приводит БелТА, Белоруссия давно выступала за отказ от расчётов в долларах и евро.

Нас не напрягает российский рубль. Я давно требовал, что мы должны переходить на расчёты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Невозможно было проломить эту стену. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает, — сказал Лукашенко.

Вместе с этим он отметил, что взаиморасчёты между странами усложнились, однако стороны уже работают над решением этого вопроса.

Просто надо немножко перестроиться и от этого ошалевшего рынка отойти. Не всё решит рынок. Надо, чтобы и человек участвовал в регулировании тех или иных процессов, — указал белорусский лидер.

Ранее стало известно, что Белоруссия будет рассчитываться с «Газпромом» в российских рублях за поставляемый в республику природный газ. Документы о смене валюты оплаты подписали 5 апреля в Санкт-Петербурге министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

По словам премьер-министра Белоруссии Романа Голoвченко, Белоруссия и РФ очень долго добивались отвязки расчётов от доллара. Он отметил, что для Белоруссии это выгодно экономически, в республике всегда за это боролись. Головченко также подчеркнул, что благодаря подписанным отраслевым союзным программам Минск и Москва значительно продвинулись к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители.