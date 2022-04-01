Лукашенко: Белоруссия и Россия углубляют интеграцию для борьбы с санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днём единения народов, который отмечают 2 апреля, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. В поздравлении он отметил, что Минск и Москва углубляют интеграцию, чтобы быть сильнее санкционного давления и диктата со стороны Запада.

Чтобы быть сильнее санкций и диктата, мы расширяем и углубляем интеграцию между Белоруссией и Россией. Сделан большой шаг вперёд — принят масштабный пакет союзных программ, обеспечены практически равные условия хозяйствования и торговли, как и должно быть между братскими народами, — указывается в поздравлении.

Лукашенко отметил, что свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, которые устали «от заокеанской экспансии с её беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы».

Ответное поздравление Лукашенко направил российский лидер Владимир Путин. Он отметил , что за последнее время России и Белоруссии удалось многого добиться на пути к интеграции. По его словам, страны утвердили ряд важнейших документов и обновили Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.

Российский президент выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей создаст условия для упрочения позиций двух стран на международной арене.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила сделать День единения народов России и Белоруссии нерабочим днём. В своём Telegram-канале она назвала этот праздник важной вехой в истории, отметив, что у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.

2 апреля 1996 года был подписан договор о создании сообщества Белоруссии и России. Подписи под документом, который предполагал единение экономического пространства и постепенно и законодательной базы двух стран, поставили глава России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ещё через год был подписан договор о Союзе Белоруссии и России.