Лукашенко анонсировал принятие «очень серьёзного» декрета

https://static.news.ru/photo/c742ae0a-9f88-11eb-8bf3-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен принять «одно из принципиальных решений» за четверть века президентства. Он пояснил, что это будет отражено в специальном декрете.

В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьёзно, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Политик не стал уточнять содержание готовящегося декрета, однако добавил, что после этого «у оппозиции ничего не получится», даже «через его труп».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. По его словам, интеграция должна проходить в экономике, в людях и так далее. Он заявил, что Минску нужно быть ближе к Москве, «тогда и политические вопросы пойдут». Глава Белоруссии отметил, что когда люди видят, как «мы телепаемся на одном месте 30 лет» при строительстве Союзного государства, то задают вопросы о причинах произошедшего.