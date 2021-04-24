Лукашенко анонсировал ещё одну встречу с Путиным

https://static.news.ru/photo/3dec2d94-a540-11eb-b080-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: ru.wikipedia.org/belta.by, CC BY 3.0,

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным у него состоится летом. Белорусский лидер добавил, что рандеву уже оговорено.

Лукашенко подчеркнул, что главное для обоих президентов — дать людям работу.

Если у нас будет работать экономика, о чём мы договорились с Путиным, и хорошие были договорённости, они будут продолжены на уровне правительства... А потом мы встретимся ещё, договорились летом, подготовим документы и на ВГС (заседание Высшего госсовета союзного государства) подпишем, — цитирует белорусского президента РИА Новости.

Встреча президентов Росси и Белоруссии состоялась 22 апреля. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в сфере медицины, энергетики, экономики а также ситуацию в ДНР.

Как сообщалось ранее, рассуждения о возможном поглощении Белоруссии Россией не имеют под собой никаких оснований, на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным этот вопрос не обсуждался. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.