Луганская филармония поддержала жителей Новоайдара Луганской области

Луганская академическая филармония приехала с концертом в посёлок Новоайдар Луганской области, сообщают «Народные Новости». Также с гуманитарной помощью прибыли депутаты Народного совета Луганской Народной Республики и активисты общественного движения «Мир Луганщине».

Данной поездкой в первую очередь мы хотели оказать поддержку населению на освобождённых территориях Луганской Народной Республики. И к счастью, после общения с жителями поняли, насколько эти люди были рады нас увидеть и немного отвлечься. У нас также в планах посетить ещё больше городов и посёлков, — заявила начальница организационно-массового отдела «Мира Луганщине» Антонина Машкова.

На выступление музыкантов в Доме культуры посёлка пришли около ста человек. Одна из артисток поделилась радостью от того, что теперь может навестить в России своих близких.

Ранее сообщалось, что Россия отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств. Согласно документу, с 30 марта снимаются временные ограничения для представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые следуют в Россию через любые пункты пропуска с территорий третьих государств.