https://static.news.ru/photo/3dfb25c4-5eec-11ea-8a62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Немецкая авиакомпания Lufthansa внесла корректировки в расписание полётов своих самолётов в Израиль. Рейсы в ближневосточную страну не будут выполняться до 28 марта в связи с введёнными израильскими властями ограничениями.

Ранее въезд в Израиль запретили тем туристам из Австрии, Испании, Франции, ФРГ и Швейцарии, которые перед поездкой не прошли 14-дневный карантин в своих странах. Израильские граждане и резиденты по возвращении из этих государств должны соблюдать двухнедельный карантин в домашних условиях.

NEWS.ru писал, что из-за вспышки COVID-19 в Иране и Китае Lufthansa отказалась от выполнения рейсов в эти страны до конца апреля.