Lufthansa не будет летать над Афганистаном

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о том, что на данный момент прекращает все полёты над территорией Афганистана. Об этом сообщает телеканал «360».

Все входящие в Lufthansa компании пока что будут избегать воздушного пространства Афганистана, — отметили в компании.

Насколько долго продлится данный запрет, пока неясно. На сегодняшний день все коммерческие рейсы в кабульском аэропорту прекращены.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что часть штата посольства России в Кабуле будет эвакуирована.

Кроме того, не менее пяти человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула. Один из очевидцев увидел, как в автомобиль грузят тела пяти жертв. При этом другой свидетель заявил об отсутствии точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди.