Lufthansa до июля отказалась от использования воздушного пространства РФ

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa заявила, что до конца июня не станет использовать российское воздушное пространство. Причиной названо обострение ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации, — отметили в компании.

Авиаперевозчик уточнил, что в названный период отменяет все рейсы в Россию и обратно. Также в Lufthansa пообещали уведомить о решении пассажиров, уже купивших билеты на отменённые рейсы.

При этом в авиакомпании сохранили рейсы на Дальний Восток, но предупредили, что возможны изменения в расписании.

Ранее стало известно, что ограничение полётов в аэропорты юга и центральной части РФ продлили до 13 апреля. Как сказано на сайте Росавиации, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.