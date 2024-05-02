«Лучших уничтожили»: в США заговорили о бегстве подразделений ВСУ Риттер: подразделения ВСУ бросают оружие и убегают на некоторых участках фронта

Подразделения ВСУ убегают с поле боя на некоторых участках фронта, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. Он подчеркнул, что в рядах украинской армии не осталось подготовленных военных, потому что их уничтожили, ранили или взяли в плен.

Украинские подразделения просто бросают оружие и убегают на некоторых направлениях на передовой, другие просто сдаются в плен, а те, кто остаются, умирают, — отметил Риттер.

Он считает, что многие бойцы ВСУ попросту не знают, как сражаться, кроме того, у них даже нет необходимого снаряжения.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что главком ВСУ Александр Сырский сдает территории «деревня за деревней». Он добавил, что для Киева фронт рушится. Соскин подчеркнул, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не справился с задачей по обеспечению мира. Также экс-советник призвал отправить на фронт тех, кто принимал на Украине закон о мобилизации.

До этого Сырский назвал ситуацию на поле боя «сложной» и с «тенденцией к обострению». Он сообщил, что проинформировал об этом союзников на заседании контактной группы в формате «Рамштайн».