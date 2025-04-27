«Лучшая сделка для Украины»: в США назвали мирный план Трампа ужасным Политолог Галеотти: мирный план Трампа противоречит праву и порядочности

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Дональд Трамп

Мирное соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом, противоречит как международному праву, так и элементарным стандартам порядочности, считает политолог Марк Галеотти. В беседе с изданием The Sunday Times он подчеркнул, что для Украины оно при этом является лучшей сделкой и другого выхода, кроме как подписать его, у украинского лидера Владимира Зеленского нет.

Мирный план Трампа не был обнародован, но его условия ясны. Он предусматривает немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Украина не сможет вступить в НАТО и подпишет соглашение с Вашингтоном о добыче полезных ископаемых и развитии инфраструктуры, — заявил Галеотти.

Ранее британский аналитик Ричард Кемп заявил, что встреча президентов США и Украины в Ватикане показала, что решение о прекращении огня максимально близко. Он подчеркнул, что Украина, вероятно, пойдет на уступки, так как Россия имеет преимущество в конфликте.

До этого Трамп прокомментировал заявление Зеленского о непризнании Крыма российским. По словам американского лидера, ситуация для Украины складывается ужасная, Зеленский подобными высказываниями приближает момент, когда он полностью потеряет страну.