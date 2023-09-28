В Канаде отреагировали на информацию о набитом кокаином самолете Трюдо В Канаде опровергли сообщения о прибытии Трюдо в Индию на самолете с кокаином

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Канцелярия премьер-министра Канады назвала ложной информацию о том, что Джастин Трюдо прибыл в Индию на саммит G20 в сентябре на самолете с партией кокаина, пишет Toronto Sun. Так в офисе главы кабмина прокомментировали интервью бывшего индийского дипломата Дипака Вохры, который рассказал о деталях приезда политика.

Это абсолютно ложный и тревожный пример того, как дезинформация может проникнуть в репортажи СМИ, — говорится в заявлении канцелярии Трюдо.

Газета привела высказывания экс-дипломата о том, что его жена видела Трюдо в аэропорту и сказала, что он выглядел подавленным и в стрессовом состоянии. По его словам, социальные медиа и некоторые достоверные источники предполагают, что самолет премьера был набит кокаином.

Ранее Трюдо под давлением оппозиции публично извинился за приглашение и приветствие в парламенте Канады в присутствии украинского президента Владимира Зеленского бывшего пособника фашистов Ярослава Хунки (Гуньки).

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Трюдо не сказал, продолжит ли Оттава оказывать финансовую помощь стране, которая возвела нацистских коллаборационистов в ранг героев. По ее словам, в схожей ситуации прежде оказался Израиль, который так и не извинился.

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