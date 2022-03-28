«Ложное и сфабрикованное»: в МИД Азербайджана ответили на заявление Армении

Баку категорически отвергает ложное и сфабрикованное заявление МИД Армении о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел АР, передаёт Sputnik Азербайджан. Так во внешнеполитическом ведомстве ответили на заявление МИД Армении о том, что «вторжение азербайджанских подразделений в Карабах в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжается».

Напоминаем армянской стороне, что заявления, делаемые о суверенных территориях Азербайджана, являются попыткой этой страны вмешаться во внутренние дела Азербайджана и нарушить международное право. Армения, которая почти 30 лет использовала часть территории Азербайджана, находящейся под военной оккупацией, путём этнических чисток, лишив более миллиона азербайджанцев права жить в своих домах, видимо, привыкла к нарушению международного права, — говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что, обвиняя Азербайджан в невыполнении трёхстороннего заявления от 9–10 ноября 2020 года, Армения сама нарушает положения подписанного совместного заявления, исключая возможности сотрудничества в регионе после окончания конфликта.

Именно Армения продолжает свои открытые территориальные претензии к Азербайджану на постконфликтном этапе и поднимает данный вопрос, в том числе в МИД, в каждом заявлении Азербайджана по Карабахскому региону, — добавили в азербайджанском министерстве.

В МИД напомнили, что именно Армения, вопреки пункту 4 трёхстороннего заявления, до сих пор не выводит остатки армянских вооружённых сил из региона. В МИД Азербайджана указывают, что требование Баку касается не граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе страны, а вывода из него остатков незаконных армянских воинских формирований, как это предусмотрено трёхсторонним соглашением.

Также в МИД Азербайджана поинтересовались, на каком основании Армения, «которая почти 30 лет блокировала Нахичеванскую Автономную Республику, совершая экоцидные и культурцидные акты в Карабахском регионе Азербайджана и препятствуя визитам международных миссий на эти территории, теперь обращается к международному сообществу с ложными обвинениями».

Армения должна понимать, что обеспечение мира и стабильности в регионе зависит только от безоговорочного выполнения всех положений трёхсторонней декларации. Все остальные шаги, предпринятые Арменией, вопреки совместному заявлению, будут только мешать процессу миростроительства, — подчеркнули в МИД Азербайджана.

Что касается вопросов, связанных с временно дислоцированными в Азербайджане российскими миротворцами, то в соответствующих заявлениях министерства обороны Азербайджанской Республики содержится подробная информация, заключили в МИД АР.

26 марта в Минобороны России сообщили, что азербайджанские военные нарушили трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. В бюллетене отмечалось, что азербайджанские военные выставили наблюдательный пост и нанесли четыре удара по позициям противника с помощью БПЛА Bayraktar TB2.

Позднее азербайджанское Минобороны прояснило свою позицию и выразило сожаление об однобоком заявлении российского оборонного ведомства. В Баку отметили, что республика привержена трёхстороннему заявлению и не нарушила ни одного из его положений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.