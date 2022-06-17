Лоскутов: ряд западных заказчиков приостановил контакты с «Главкосмосом»

Фото: Сергей Савостьянов/ТАС

Дмитрий Лоскутов

Некоторые заказчики из Северной Америки и Западной Европы решили временно поставить на паузу контакты с «Главкосмосом» на фоне российской спецоперации на Украине, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов. Как пишет ТАСС, свое заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Часть зарубежных заказчиков, прежде всего североамериканских и западноевропейских, поставила контакты с нами на паузу, ожидая развития ситуации в геополитическом контексте, — сказал Лоскутов.

При этом он отметил, что никто из заказчиков демонстративно не останавливал контакты навсегда. По его словам, все осознают, что в этой отрасли обязательна некая конкуренция, поэтому оставляют возможность налаживания связей в будущем.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что контакты госкорпорации с сотрудниками Европейского космического агентства и NASA будут продолжены, даже если между самими странами существуют явные разногласия в сфере политики.

До этого Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды. Причиной такого заявления стала блокировка его аккаунта в соцсети из-за высказываний об Украине. Рогозин подчеркнул, что админы Twitter требуют удаления сообщения, в котором глава Роскосмоса называет современную Украину экзистенциальной угрозой русскому народу и русской истории, однако он не считает эти слова ошибочными.