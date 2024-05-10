Лошадь застряла на крыше дома в Бразилии и стала национальной сенсацией В Бразилии спасатели помогли в прямом эфире застрявшей на крыше дома лошади

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Бразилии сотрудники экстренных служб спасли лошадь, застрявшую на крыше дома в штате Риу-Гранди-ду-Сул из-за масштабного наводнения. Операция по спасению животного, которое пользователи Сети прозвали Карамело, транслировалась в прямом эфире на местных телеканалах, за ней следила вся страна, включая президента Луиса Инасиу Лула да Силва и его жену Розангелу, отмечает ABC News.

Лошадь застряла на двух узких полосках скользкой крыши в Каноасе — городе в столичном районе Порту-Алегри, который является одним из наиболее пострадавших районов штата Риу-Гранди-ду-Сул. Спасатели аккуратно приблизились к ней, дали успокоительное, после чего уложили на надувную лодку и увезли на берег. Специалисты отметили, что животное было в плохом состоянии, сейчас оно под наблюдением ветеринаров.

6 мая в Фонде друзей балтийской нерпы сообщили, что в Ленинградской области волонтерам удалось спасти сразу трех тюленей за сутки. Детенышей нерпы нашли на пляже Осиновец, в Приозерске и Усть-Рыбежно.

До этого стало известно, что в Ленобласти на Пасху спасли измученного тюленя. Животное доставили из села Паша. Фонд друзей балтийской нерпы также поделился фотографией спасенного малыша. На снимке тюлененок лежит на полотенце. В весеннее время в регионе можно увидеть детенышей нерп и тюленей, оставшихся без материнской опеки. В такие моменты помощь человека может спасти им жизнь.