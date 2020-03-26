https://static.news.ru/photo/3e6e4b80-6eaa-11ea-86b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrizia Cortellessa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондонский суд отказался освободить под залог журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого США обвиняют в шпионаже и раскрытии секретных данных. Адвокаты заявили, что эпидемия коронавируса сделала опасным пребывание активиста в тюрьме.

Сторона защиты посетовала, что руководство тюрьмы Белмарш уже мешает общению с Ассанжем, ссылаясь на карантин по коронавирусу. Адвокаты опасаются, что не смогут работать с подзащитным.

Поведение господина Ассанжа в прошлом продемонстрировало, на что он готов пойти, чтобы избежать экстрадиции. Если я освобожу его сейчас, он не вернется на слушания по выдаче, — цитирует РИА Новости судью Ванессу Барайтсер.

Представитель американских властей заявила, что Ассанж должен остаться в тюрьме до решения по экстрадиции. Судья отметила, что Ассанж не единственный заключённый, которому может угрожать коронавирус.

Как писал NEWS.ru, в 2010 году шведские власти обвинили австралийца Ассанжа в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против журналиста. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его.

Сегодня Ассанж отбывает срок за нарушение условий освобождения под залог. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным.