Лондонская биржа металлов не будет вводить запрет на поставки из России

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Лондонская биржа металлов (LME) решила не вводить запрет на поставки металлов из России. Об этом говорится в соответствующем сообщении биржи. Там отметили, что таким образом LME сохранит свой статус-кво в отношении российского металла.

LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл... Кроме того, отзывы участников рынка ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что LME запросила мнение участников рынка по поводу запрета поставок металлов из РФ. Участники могли сделать выбор, оставить ли ситуацию такой, какая она есть, ввести ограничения на объемы поставок или в целом приостановить поставки российских металлов на склады биржи.

Обозреватель Bloomberg Джек Фарчи ранее заявил, что возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут потрясением для мировой индустрии. Репортер уверен, что решение LME имеет далекоидущие последствия.