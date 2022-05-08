Лондон выделит Киеву дополнительный пакет финансовой помощи Великобритания выделит Украине дополнительные 1,3 млрд фунтов финансовой помощи

Риши Сунак / Фото Simon Dawson/XinHua/Global Look Press

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон выделит Киеву дополнительный пакет финансовой помощи в размере 1,3 млрд фунтов. Средства изымут из резервов Соединённого Королевства, сообщает Telegraph.

Мы непоколебимы в нашей поддержке народа Украины, и эти дополнительные 1,3 миллиарда фунтов гарантируют, что мы продолжим оказывать необходимую военную и оперативную помощь, которая им [украинцам] нужна, — отметил Сунак.

Помощь Украине он объяснил желанием Лондона «положить конец конфликту». В данный пакет помощи войдёт обещанная ранее британским премьером Борисом Джонсоном военная помощь на 300 млн фунтов.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон заявил: его страна будет увеличивать поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев будет в этом нуждаться. Об этом политик заявил в ходе благотворительного мероприятия по сбору денег, организованном посольством Украины в Лондоне.