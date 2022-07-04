Лондон рассмотрит конфискацию активов РФ в пользу Киева

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look

Великобритания рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российский активов для последующей передачи Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова главы МИД Лиз Трасс.

Трасс на минувшей неделе сообщила депутатам, что поддерживает идею конфискации замороженных российских активов в стране для передачи их Украине.

Я поддерживаю эту идею. Мы изучаем этот вопрос. В Канаде приняли соответствующий закон. Мы же работаем над этим совместно с МВД и Минфином. Нужно лишь хорошо изучить особенности этого вопроса, — заявила министр.

Трасс отметила, что реализация этой инициативы требует создания специальной законодательной базы. Известно, что в общем власти стран ЕС заморозили порядка $14,6 млрд российских активов.

Ранее заместитель главы Минюста США Лиза Монако заявила о надеждах администрации Белого дома, которые связаны с предпринимаемыми конгрессом шагами по передаче Украине активов, изъятых у предпринимателей России. В частности, речь идет о яхтах, самолётах, банковских счетах.