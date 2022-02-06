Лондон предоставит Москве заверения в оборонительном характере НАТО

Лондон хочет взаимодействовать с Москвой и собирается предоставить ей заверения, что НАТО не представляет угрозы для России, сказал официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британская позиция заключается в том, что Североатлантический альянс — оборонительная организация, к которой должны иметь возможность присоединиться любые европейские страны, передаёт Reuters.

Россия выразила озабоченность по поводу возможной агрессии НАТО, но мы ясно дали понять, что эти опасения в корне необоснованны, поскольку НАТО по своей сути является оборонительным альянсом, — сказал представитель Джонсона.

Он отметил, что при этом речи не идёт об уступках Москве.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Россию с официальным визитом в четверг, 10 февраля. Целью поездки станет обсуждение ситуации вокруг Украины. Ожидается, что министр расскажет своему российскому коллеге Сергею Лаврову о возможном ущербе, который будет нанесён экономике страны и гражданам в случае вторжения РФ на Украину.