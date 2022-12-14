Лондон передаст Киеву пакет военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британия передаст Украине новый пакет военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов. В пакет войдут 125 зенитных пушек, десятки радаров и средств электронной борьбы с дронами, сообщает в Twitter МИД страны.

Также новый пакет военной помощи включает технологии для противодействия иранским беспилотникам.

Тем временем министр обороны Швеции Пол Йонсон во время визита в Одессу заявил, что выделенный Швецией пакет военной помощи Украине на 50% больше предыдущего. Он добавил, что страна направит Киеву средства ПВО и новые боеприпасы к ним. По его словам, правительство Швеции также выделит помощь военным ВСУ в виде зимней экипировки

Киев с 2014 года получил от Евросоюза €90 млрд. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в 2023 году ЕС также предоставит Киеву кредит в размере €18 млрд. Таким образом, в следующем году Украина будет ежемесячно получать €1,5 млрд в месяц.

Ранее китайское издание Sohu со ссылкой на заявление американского аналитика Энтони Кордесмана сообщило, что Поддержка Украины на самом деле является выгодными для США инвестициями, польза от которых будет выше затрат на них. Штаты благодаря инвестициям в Украину укрепили зависимость Европы от самих себя, убедили членов НАТО в необходимости больших вложений в организацию, а также смогли улучшить собственные позиции в противостоянии с Китаем.