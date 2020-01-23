https://static.news.ru/photo/66723254-3e8a-11ea-9bb4-fa163e074e61_660.jpg Анна Сакулас Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство внутренних дел Великобритании назвало «отказом в правосудии» решение американских властей отклонить запрос об экстрадиции гражданки США Анны Сакулас.

В августе 2019 года супруга американского дипломата стала участницей ДТП в графстве Нортгемптоншир, в котором погиб 19-летний британец Гарри Данн. Несмотря на обещание не покидать территорию Великобритании, женщина вернулась в Штаты, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.

Мы разочарованы этим решением, которое, по-видимому, является отказом в правосудии. Мы в экстренном порядке изучаем наши возможности, — цитирует LBC News заявление пресс-секретаря Хоум-офиса.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон расценил как низкие шансы на то, что Сакулас когда-либо вернётся в Соединённое Королевство. В Госдепе запрос об экстрадиции американки назвали неуместным.

В декабре 2019 года стало известно, что Королевская прокурорская служба обвинила жену дипломата в опасном вождении, повлёкшем за собой смерть человека, писал NEWS.ru.