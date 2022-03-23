Лондон отправит Киеву 25 млн фунтов на военные нужды и шесть тысяч ракет

Великобритания решила выделить Украине 25 млн фунтов стерлингов на военные нужды и отправить в Киев шесть тысяч ракет. Объявление об этом британский премьер Борис Джонсон сделает 24 марта на встречах стран НАТО и G7, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера.

Премьер-министр сегодня на встречах НАТО и G7 объявит о новом большом пакете поддержки Украине <...>. Объявленные меры включают в себя 25 миллионов фунтов для армии Украины, а также 6 тысяч ракет, состоящих из противотанкового оружия и осколочно-фугасных систем, — отмечается в сообщении.

На встречах в Брюсселе Джонсон расскажет лидерам союзников о готовящейся помощи Украине, в частности по укреплению её оборонных возможностей.

Ранее стало известно, что Лондон на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе намерен призвать союзников к увеличению поставок оружия на Украину, сообщает Times. Намерения Британии увеличить поставки Киеву вооружений объясняются тем, что следует «улучшить способность» украинских войск «к сопротивлению».