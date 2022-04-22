Лондон отправил специалистов по диверсиям под Львов

Специалисты по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS) переправлены во Львовскую область. Речь идёт минимум о двух группах по десять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

По информации, поступившей от источников в ВСУ, в населённый пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих, — отметил собеседник агентства.

По его словам, приехавшие на Украину британцы не являются спецназовцами.

Это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные — профильные специалисты, — пояснил он.

Также собеседник агентства указал на то, что специалисты SAS в зонах боевых действий могут выдавать себя за медицинских работников из гуманитарных организаций.

С большой долей вероятности, данные специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска, — считает силовик.

Ранее стало известно, что в Министерстве иностранных дел России оценили запись шведского эксперта по экономике Андерса Ослунда в соцсети, призвавшего НАТО «бомбить российские города». Представители российского МИД назвали подобные рекомендации «омерзительными советами», которые могут привести к началу вооружённого конфликта РФ с Североатлантическим блоком.