https://static.news.ru/photo/2b9583ea-3479-11ea-8285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания остаётся приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительстве Соединённого Королевства. Журналист спросил, повлияет ли признание Тегераном уничтожения украинского самолёта на позицию Лондона по ядерной сделке.

Мы продолжаем быть приверженными СВПД и призываем Иран выполнять условия сделки, — сказала собеседница агентства.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя. Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал, что пассажирский лайнер был по ошибке сбит оператором ПВО.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном при посредничестве России, США, Британии, Китая, Франции, Германии 14 июля 2015 года. Его выполнение снимало с Ирана введённые ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий.

5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина, в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанные с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.