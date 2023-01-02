Лондон объявил конкурс для создания альтернатив российскому урану

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Обогащенный уран

Власти Великобритании устроили конкурс с целью создания источников топлива для атомных электростанций, альтернативных российскому урану, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина Соединенного Королевства. Для реализации этих планов и укрепления энергетической независимости страны сформирован специальный инвестиционный фонд объемом в 75 млн фунтов стерлингов.

Часть средств уже распределена между компаниями по обогащению и переработке урана. Еще 50 млн фунтов стерлингов получат победители конкурса. Заявки на участие в нем будут приниматься с 2 января по 20 февраля.

Этот инвестиционный пакет укрепит энергетическую безопасность Великобритании, обеспечит доступ к безопасным поставкам топлива, произведенного в Великобритании, для нужд атомного флота Великобритании сегодня и завтра, устранит влияние России, создав при этом больше рабочих мест в Великобритании и больше возможностей для экспорта, — заявил министр по вопросам энергетики и климата Грэм Стюарт.

В британском кабмине рассчитывают, что государственная инвестпрограмма позволит создать экспертный потенциал по производству ядерного топлива, включая конверсию отработанного урана, которая в настоящее время возможна только в России. Это, в свою очередь, сделает Британию ключевым международным поставщиком ядерного топлива и услуг топливного цикла.

Ранее военный аналитик Игорь Герасимов высказал опасения, что США могут использовать против России приобретенное у нее же ядерное топливо и редкоземельные металлы (РЗМ). В частности, они могут применяться при создании стратегических вооружений.

Он пояснил, что между Москвой и Вашингтоном нет никаких договоренностей относительно применения ядерного топлива и РЗМ. Необходимо создать механизм, который бы запрещал их использование в указанном качестве, отметил аналитик.