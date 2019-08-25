https://static.news.ru/photo/b725a76a-c736-11e9-ad2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон может покинуть Евросоюз и без уплаты отступных, если об условиях выхода не получится договориться. Их размер при Терезе Мэй составлял $48 млрд (£39 млрд).

Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что £39 млрд, собственно говоря, больше не должны, — сказал он в эфире телеканала ITV на полях саммита G7 в Биаррице.

Тем не менее он отметил, что шансы на сделку по Brexit увеличиваются.

Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки, но для того, чтобы получить это соглашение <...> мы должны подготовиться к выходу без него, — передаёт слова Джонсона Sky News .

Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза зашли в тупик именно из-за финансовых требований Брюсселя, который настаивает на выполнении англичанами ранее взятых на себя обязательств.

После вступления в должность главы правительства Джонсон, который известен как сторонник «жёсткого» Brexit, неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. Премьер не раз говорил, что «развод с Европой» — «фундаментальное решение» жителей Соединённого королевства, и поэтому требовал от политиков разных уровней уважать результаты референдума.