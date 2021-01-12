Впервые в истории Египта женщина возглавила открытие парламентской сессии

В Египте женщина возглавила открытие новой сессии Палаты представителей — нижней палаты парламента страны. Это произошло впервые в истории страны.
В ходе заседания, депутаты приносили присягу. 83-летняя Фарида аш-Шубаши стала председательницей заседания на правах её старшего члена, Об этом
Горжусь тем, что я — старший член парламента... Спасибо всем, кто верил в меня, спасибо политическому руководству, благодаря которому египетская женщина вновь обрела свою роль, — заявила она.
Выборы в нижнюю палату парламента Египта прошли в два этапа в октябре — ноябре 2020 года. На выборах избирались 568 депутатов, из них половина — по закрытым спискам. Ещё 28 членов нижней палаты назначил президент страны.
Как писал NEWS.ru, в Египте разрешили для экстренного применения вакцину от коронавируса COVID-19 китайской компании Sinopharm.
По словам главы египетского Минздрава Халу Зайед, завтра утром, 4 января, Управление Египта по лекарствам (EDA) направит в министерство официальное разрешение, которое уже было выдано сегодня.
Глава ведомства также рассказала, что EDA уже провело четыре теста партии вакцин Sinopharm, полученных в декабре 2019 года. Проведённые испытания показали безопасность препарата. Ожидается, что в ближайшие дни в страну поступит вторая партия вакцин.