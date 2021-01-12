Впервые в истории Египта женщина возглавила открытие парламентской сессии

https://static.news.ru/photo/eaf360c0-54e6-11eb-8897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohamed Mostafa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Египте женщина возглавила открытие новой сессии Палаты представителей — нижней палаты парламента страны. Это произошло впервые в истории страны.

В ходе заседания, депутаты приносили присягу. 83-летняя Фарида аш-Шубаши стала председательницей заседания на правах её старшего члена, Об этом сообщил телеканал ExtraNews.

Горжусь тем, что я — старший член парламента... Спасибо всем, кто верил в меня, спасибо политическому руководству, благодаря которому египетская женщина вновь обрела свою роль, — заявила она.

Выборы в нижнюю палату парламента Египта прошли в два этапа в октябре — ноябре 2020 года. На выборах избирались 568 депутатов, из них половина — по закрытым спискам. Ещё 28 членов нижней палаты назначил президент страны.

Как писал NEWS.ru, в Египте разрешили для экстренного применения вакцину от коронавируса COVID-19 китайской компании Sinopharm.

По словам главы египетского Минздрава Халу Зайед, завтра утром, 4 января, Управление Египта по лекарствам (EDA) направит в министерство официальное разрешение, которое уже было выдано сегодня.

Глава ведомства также рассказала, что EDA уже провело четыре теста партии вакцин Sinopharm, полученных в декабре 2019 года. Проведённые испытания показали безопасность препарата. Ожидается, что в ближайшие дни в страну поступит вторая партия вакцин.