«Ломают всё международное право»: политолог о создании трибунала по Украине Политолог Михеев назвал нарушением международного права идею США о международном трибунале

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Идея США о создании международного трибунала по Украине «ломает всё международное право», так как там планируют руководствоваться законами только одного государства, считает политолог Сергей Михеев. Комментируя ИА SM.News предложение заместителя официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, эксперт уточнил, что для решения международных вопросов существует множество организаций, которые действуют в рамках подписанных другими странами конвенций.

Существует еще множество международных организаций, созданных в рамках подписанных всеми странами конвенций. Как международный суд может руководствоваться законами одного государства? Тогда он не международный. Американцы сами ломают всё международное право и обвиняют в этом других, — заявил Михеев.

По словам политолога, это первый подобный прецедент. Он отметил, что такие предложения появляются из-за того, что Россия долгое время не проявляла инициативы по данному вопросу. По мнению эксперта, Москва совместно с арабскими странами должна была инициировать расследование международных преступлений, совершенных блоком НАТО.

Патель ранее заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по Украине, который бы действовал согласно ее законодательству. По мнению американских властей, эта инициатива должна получить широкую поддержку в мире. Патель добавил, что идеальным будет расположение такого органа в одной из стран Европы.