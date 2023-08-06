Лобода и Макс Барских сбросили со счетов Меладзе перед концертом в Кишиневе Лобода и Макс Барских отказались выступать с Меладзе на одной сцене в Молдавии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинская певица Светлана Лобода и певец Макс Барских (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отказались выступать на одной сцене с российским коллегой по цеху Валерием Меладзе. Об этом стало известно перед музыкальным фестивалем Summer Fest в Кишиневе, который запланирован на 26 и 27 августа, передает «Российская газета».

В пресс-службе Лободы сообщили, что она принципиально не выйдет на одну сцену с Меладзе, а позиция ее команды «категорична». В свою очередь Барских тоже сообщил, что отменит свое выступление на фестивале в Кишиневе из-за российского артиста.

Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, отказался выступать на одной сцене с певицей Светланой Лободой на фестивале латвийской звезды Лаймы Вайкуле «Рандеву». Заслуженную артистку Украины исключили из лайнапа, после чего конфликт с организаторами разрешился, и Сердючка все же исполнила хиты для публики. Известно, что часть вырученных средств с мероприятия должны направить на помощь ВСУ.

На фестивале Вайкуле также выступили певица Вера Брежнева и певец Макс Барских. Последний попросил, чтобы следующий концерт состоялся в «украинском Крыму».