ВСУ взорвали цистерну с кислотой в Рубежном

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий против санкций в отношении России, должен выбирать между ней и остальным миром, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости. Украинский лидер ранее выразил недовольство тем, что Венгрия выступила против расширения санкций против российского энергосектора, закрытия неба над Украиной и запретила транзит оружия в Киев через венгерскую границу.

Он выиграл на выборах (выборы в Венгрии завершились 3 апреля. — NEWS.ru) <...>. Народ выбрал, он премьер-министр. Мне кажется, что это его не защитит от того, что в данной ситуации...