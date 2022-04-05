ВСУ взорвали цистерну с кислотой в Рубежном

В ЛНР заявили о подрыве украинскими военными цистерны с азотной кислотой в Рубежном
Александр Чеков
Александр Чеков
12:48, 05 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Украинские военные подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой в цехе завода «Заря» в Рубежном, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он добавил, что на окраинах города продолжаются бои.
ВФУ (вооружённые формирования Украины. — NEWS.ru.) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода «Заря» подорвана одна цистерна (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учётом розы ветров. Направление ветра сейчас в строну освобождённой нами Кудряшовки, — заявил Марочко.
Ранее сообщалось, что украинские радикалы, контролируемые представителями специальных служб США, разрабатывали сценарии использования токсичных химикатов для провокаций и последующего обвинения в них российской стороны. В одном из данных сценариев рассматривается сюжет с диверсией на украинских химпредприятиях. Радикалы планировали заминировать цистерны с аммиаком на объектах частного акционерного общества (ЧАО) «Северодонецкое объединение „Азот“» и публичного акционерного общества (ПАО) «Одесский припортовый завод».