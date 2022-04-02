ЛНР: украинские националисты отбирают гумпомощь у мирных жителей Донбасса

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что участники националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса. Она отметила, что боевики с помощью оружия запугивают людей и отбирают продовольствие. По её словам, националисты также заставляют людей выходить из бомбоубежищ, чтобы занять их места, сообщает РИА Новости.

Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и забирают её себе, — рассказала Сердюкова.

Она добавила, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной представители нацбатов и украинские силовики выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ, в которых прятались люди во время боёв между противоборствующими сторонами.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее рассказал, что его мама Аймани Кадырова организовала систематические поставки гуманитарной помощи в освобождённые от националистов территории Донбасса. Он добавил, что российским военным также ежедневно поставляется помощь. Он добавил, что фонд заботится о каждом, кто в рамках спецоперации оказался на территории Украины.