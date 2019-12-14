https://static.news.ru/photo/73cfbada-1e40-11ea-8b71-fa163e074e61_660.jpg Денис Мирошниченко Фото: nslnr/vk.com

Луганская народная республика требует от Киева согласовать с Донбассом (ДНР и ЛНР) поправки в Конституцию Украины. Об этом заявил глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Эти поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной Минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров «нормандской четвёрки», — передаёт слова Мирошниченко Луганскинформцентр.

Он также подчеркнул, что изменения по особому статусу Донбасса должны быть согласованы с обеими республиками.

Мирошниченко призвал обсудить все поправки 18 декабря на заседании контактной группы в Минске.

Как ранее писал NEWS.ru, Верховная рада продлила закон «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года.