ЛНР сообщила о новых обстрелах со стороны ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, Киев всегда готов к переговорам с Москвой.

Мы всегда готовы проводить переговоры. Наш президент всегда настаивал, что он хотел бы сесть за стол переговоров с Путиным и переговорить с ним, наш глава МИД Дмитрий Кулеба говорит, что...