ЛНР сообщила о новых обстрелах со стороны ВСУ

Офицер ЛНР в СЦКК сообщил о четырёх новых обстрелах со стороны ВСУ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:26, 18 февраля 2022
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com
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Ещё четыре обстрела со стороны представителей вооружённых сил Украины зафиксировано в самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом в представительстве ЛНР сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано еще четыре нарушения режима прекращения огня, — сказал офицер представительства ЛНР, его слова цитирует РИА Новости.
Он уточнил, что украинские войска вели обстрел в направлении населённых пунктов Молодёжное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники. При обстреле использовались противотанковые управляемые ракеты, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты.
Информация о пострадавших не приводилась.
Новости об открытии огня в районах ДНР и ЛНР появились рано утром 17 февраля. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов ЛНР, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь.