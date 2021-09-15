ЛНР и ДНР создали единую таможенную зону

Главы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом сообщает агентство «Луганскинформцентр».

Он (договор) определяет наш совместный курс действий и направлен на укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Этот документ стал результатом длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства и открывает перспективы устойчивого развития экономики ЛНР и ДНР, — цитирует агентство Пушилина.

По его словам, у республик общие задачи и решать их они будут совместно. Среди прочего это всесторонняя модернизация промышленности, рост деловой активности, сбалансированная торговля и добросовестная конкуренция. В свою очередь Пасечник заявил, что принимая такие решения, руководство республик должно учесть интересы производителей, представителей мелкого, среднего и крупного бизнеса.

В подписании документов необходимо учесть такие моменты, которые не допустят функционирования на территории наших республик каких-то коррупционных противоправных схем. Предстоит очень сложная кропотливая работа, — резюмировал Пасечник.

Ранее сообщалось, что власти непризнанных Луганской и Донецкой народных республик решили отменить таможенные посты на общей границе с 1 октября. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.