ЛНР договорилась с Россией о признания QR-кодов о вакцинации

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о договорённости с Россией о признании выданных в республике QR-кодов о вакцинации, сообщает ТАСС. По его словам, это упростит посещение России жителям ЛНР.

У нас есть предварительная договорённость, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации. Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности, — сказал Пасечник.

По его словам, жители республики, которые часто ездят в Россию, «должны чувствовать себя защищёнными, если они выполнили все карантинные условия».

Он также поблагодарил российскую сторону за осуществление поставок вакцин от коронавирусной инфекции и других гуманитарных грузов.

Мы ведём сейчас речь о плановых и регулярных поставках вакцины и препаратов для борьбы с коронавирусом. В декабре ожидается очередная большая партия вакцины, — отметил Пасечник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «очень позитивными» назвал контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. По его мнению, решение будет принято в течение нескольких месяцев.